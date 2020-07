Pfeiffer Gruppe beteiligt sich an KochAbo.at

Markus Böhm, einer der beiden Holding-Geschäftsführer der Pfeiffer-Gruppe, bezeichnet die Beteiligung als "strategisches Investment" das über Pfeiffer New Solutions getätigt wird. In diesem Tochter-Unternehmen sind die geplanten E-Commerce- und Venture-Capital-Aktivitäten der Gruppe gebündelt. "Wir wollen Startups aus Österreich mit Kapital und Know-how unterstützen", skizziert Böhm die Geschäftstätigkeit der Tochter. Andererseits bringt sich Pfeiffer bei den künftigen Beteiligungen beispielsweise im Einkauf von Waren, deren Kommissionierung, etc. ein.



KochAbo.at ist, wie Geschäftsführer Michael Ströck im vergangenen Februar gegenüber der Austria Presse Agentur erklärte "mittlerweile profitabel und verdient mit jeder Box Geld". Jeder verdiente Euro werde, wie er damals hinzufügte, "in die Werbung gesteckt". Das Unternehmen wendet für TV- und Online-Werbung im Jahr "deutlich weniger als eine halbe Million Euro für Werbung" auf.