Personal-Rochaden am ORF-Nachmittag

Noch diese Woche soll entschieden werden, wer das neue ORF-Mittagsmagazin moderiert: Martin Ferdiny, Ute Pichler und Katharina Kramer stehen nach ORF-Angaben zur Wahl. In den nächsten Tagen sollen Pilotsendungen mit den drei Kandidaten aufgezeichnet werden. Das Moderatorenteam soll auch in der Vorabendschiene "Heute in Österreich" eingesetzt werden.

Fix ist hingegen schon, was mit den bisherigen "Jahreszeit"-Moderatoren passiert. Wolfram Pirchner und Verena Scheitz werden die tägliche TV-Illustrierte "Heute Leben" moderieren, bestätigt der ORF einen Bericht des Magazins tv-media. Elisabeth Engstler wird nur mehr als Außenreporterin eingesetzt. Reinhard Jesionek – von 1995 bis 2001 Präsentator von "Willkommen Österreich" und seit 2007 wieder als "Jahreszeit"-Moderator im Dienst – scheidet mit 21. September aus dem ORF 2-Vorabend aus.

Die neu gestaltete Mittags- bzw. Nachmittagsschiene auf ORF 2 gehört zum ersten Schritt der "Programmreformkette" von ORF-TV-Direktorin Kathrin Zechner. Brigitte Handlos und Christian Hillinger verantworten die Formate.