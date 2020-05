Pereira: Und nach der Scala in die Badewanne

Die traditionelle Saisoneröffnung der Mailänder Scala findet alljährlich am 7. Dezember statt. Heuer steht Beethovens "Fidelio" auf dem Programm.

Aber es wäre nicht Alexander Pereira, würde er nicht schon vorher Rambazamba schlagen. Gleich zum Amtsbeginn als Intendant des berühmtesten Opernhauses der Welt setzte er Haydns "Schöpfung" an – damit hatte er auch in Salzburg stets die Ouverture spirituelle begonnen. "Ein bisschen um Gottes Segen bitten", wollte er damit. Aber er plant – wie in Salzburg – auch in Mailand schon einen Opernball: Weil er "so eine gewisse Affinität zu Bällen hat" und überlegt, "ob nicht in der Modewoche im Februar in Mailand so ein Fest mit den tollen Modeschöpfungen zusammen eine große Attraktivität haben könnte".