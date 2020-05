Peichl rettet Gottschalk

Gottschalk Live soll von Peichl, so die Vermutung der Tageszeitung, konzeptionell aufgebessert und verändert werden.



Der Österreicher, der derzeit in Berlin eine Galerie leitet, arbeitete in der Vergangenheit als TV-Produzent für ARD, SAT.1, arte und den Sky-Vorgänger Premiere. Von 2003 bis 2007 war Peichl Redaktionsleiter und Produzent der ARD-Talksendung Beckmann. Peichl gründet Magazine wie Tempo und arbeitete für den ORF und die Tageszeitung Kurier.