Panik auf dem Küniglberg

at // Die Süddeutsche Zeitung stellt ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz für seine bisherige Führungsarbeit ein denkbar schlechtes Zeugnis aus. Der ORF sei nicht mehr zu retteni, attestiert die Zeitung nach einem Lokalaugenschein in Wien Hitzing. Die Kritik beschränkt sich allerdings zu sehr auf die jetzt sichtbaren Wirkung. Die Ursachen, die auch aus Versäumnissen von Vorgängern, der Medienpolitik oder beschleunigter Marktveränderungen resultieren, bleiben in der ORF-Schelte unberücksichtigt. Süddeutsche Zeitung, Seite 15