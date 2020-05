Paketdienst

at // AdLink Media Austria schnürt drei Reichweiten-Pakete. Reach Portal One, Reach Portal One Target und Reach Super Target laufen unter dem Motto: große Reichweite zum kleinen Preis. Sie unterscheiden sich durch den Grad des Targetings und Portfolio. Bei Reach Super Target werden beispielsweise GMX.at oder Netlog.com mit soziodemografischem Targeting kombiniert. Bei Reach Portal One Target wird nach Alter und Geschlecht auf Werbeträgern freier Wahl differenziert. atmedia.at