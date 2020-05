Outfittery expandiert in Europa

Dieser Erweiterungsschritt kann als Folge auf den im Frühjahr 2014 erfolgten Einstieg des US-Investors Highland Capital Partners interpretiert werden.



Um diese Expansion auch in wirtschaftlichen Erfolg umzumünzen braucht Outfittery in den jeweiligen Märkten im Sales- und Vertriebsbereich Expertinnen und Experten, die mit der jeweiligen Bekleidungskultur von Männern und speziell von jenen, die auch bereit sind online ihre Einkäufe zu machen und sich dabei beraten zu lassen, vertraut sind. Oder wie es Gründerin Anna Alex ausdrückt: "Man muss Kunden einen Native-Speaker aus dem eigenen Kulturkreis an die Seite stellen."



Outfittery hat in der zweiten Gründerin Julia Bösch österreichische Wurzeln. Bösch ist gebürtige Vorarlbergerin.