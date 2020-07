ORF-WM-Eröffnung erreichte erwartete Quote

Das waren wiederum 44 Prozent Marktanteil in diesem Sendezeit-Fenster. Unter den Erwachsenen bis 49 Jahren schlug sich die erste Spielhälfte mit einem Marktanteil von 49 und unter den Bis-29-Jährigen mit einem Marktanteil von 56 Prozent nieder.



In der zweiten Halbzeit, die ab 23 Uhr übertragen wurde, waren im Schnitt 956.000 Fussball-Fans bei den spielentscheidenden Phasen dabei. Logischerweise steigt in diesem Sendezeitraum der Marktanteil der Übertragungen. Generell betrug dieser 52 Prozent. In den Zielgruppen E-49 und E-29 stiegen die Marktanteile der zweiten 45 Minuten auf 58 und 64 Prozent.



Die ZDF-Übertragung des WM-Eröffnungsspiels sahen im Schnitt 166.000 Menschen in Österreich. Damit hätten gestern Nacht in Österreich im Schnitt 1,251 Millionen Menschen das Spiel gesehen.