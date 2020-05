ORF wirtschaftlich über Plan

Grasl nennt die Konjunkturlage als Haupteinflußfaktor für die geringeren Werbeeinnahmen.



Hier muss eingefügt werden, dass der Werbedruck in der Mediagattung TV zumindest in Monaten Februar und März signifikant und jedenfalls deutlicher als in allen anderen Media-Gattung stieg. Das zeigen jedenfalls die Bruttowerbewert-Statistiken von Focus.



Wrabetz erwartet, dass das Konzern-EGT des ORF mit Abschluß des Wirtschaftsjahres 2012 bei "4,1 Millionen Euro" und damit ebenfalls über Plan liegen wird". Er kommentiert, dass "sich der ORF sowohl in der Muttergesellschaft als auch im Konzern aufgrund der eingeleiteten kostenseitigen Maßnahmen auf gutem Weg befindet". Und an der Kostenseite wird, wie Grasl erklärt, angesichts der Konjunkturlage weiter optimiert. "Erste Maßnahmen" seien von Jänner bis März bereits ergriffen worden, um, so Grasl, den ORF auf Kurs zu halten.