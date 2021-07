ORF will Mehrheit an Videoplattform Flimmit

Der ORF will seine Beteiligung an der Videoplattform Flimmit von 25,1 auf insgesamt 88 Prozent aufstocken. Dies geht aus dem ORF-Finanzplan 2015 hervor, der am Donnerstag vom ORF-Stiftungsrat beschlossen werden soll. Die Beteiligung soll über die ORF-Tochtergesellschaften ORF Enterprise sowie die ORS erfolgen, berichet die APA.

Mit Flimmit will der ORF das Geschäftsfeld Video on Demand und den Bereich der nicht-linearen Videoangebote stärker positionieren. Mit dem Flimmit-Engagement soll darüber hinaus neuen Technologien, verändertem Konsumverhalten und nicht zuletzt neuen Wettbewerbern am Markt Rechnung getragen werden.