ORF: TVthek-Inhalte sollen online vermarktet werden

Ansonsten akzeptiert der ORF die Auflagen der KommAustria, wie er am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, und hat darüber hinaus mit der BWB vereinbart, auf Unterbrecherwerbung gänzlich zu verzichten, auch wenn die entsprechende Sendung im Fernsehen unterbrochen wäre. Um die Zufriedenheit der TVthek-User sicherzustellen, will der ORF außerdem nach einem Jahr einen Evaluierungsbericht erstellen, in dem untersucht wird, ob und inwiefern sich die Vermarktung der Online-Videoplattform auf das Konsumentenverhalten auswirkt.

Da die BWB im Gegenzug zu den Zugeständnissen des ORF auf eine Berufung verzichtet hat, ist der nicht-beeinspruchte Hauptteil des KommAustria-Bescheids rechtswirksam und der ORF kann mit den Vorbereitungen für die Vermarktung und den von der KommAustria ebenfalls genehmigten Ausbau der TVthek beginnen. Beides soll noch heuer starten. Bereits im September soll im ORF-Stiftungsrat das Tarifwerk beschlossen werden, im November soll Werbung auf der Online-Plattform möglich sein, so ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz zur APA. Für ihn sei es besonders erfreulich, dass nach der Aufhebung des sogenannten Facebook-Verbots nun auch die "Weiterentwicklung und die limitierte duale Finanzierung der TVThek möglich ist".