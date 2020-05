ORF-On-Mitarbeiter im Kollektivvertragskonflikt

Die ORF On-Mitarbeiter fordern sowohl die Unternehmens- wie auch die Konzern-Geschäftsführung auf, die erforderlichen Weichen für einen ab Jahresbeginn 2014 geltenden Kollektivvertrag zu stellen. Sie kündigen an, weitere Verzögerungen bei der Fixierung des neuen Kollektivvertrages nicht länger zu akzeptieren und "sind bereit, zur Durchsetzung ihrer Ansprüche alle gebotenen Mittel einzusetzen".



Die Belegschaft reagiert damit auf die Information durch die ORF-Geschäftsführung, bereits ausverhandelte Details und gemachte Zusagen in wesentlichen Kollektivvertragspunkten nicht halten zu können.



Die Verhandlungen zu einem neuen Kollketivvertrag für die ORF On- und Telext-Belegschaft laufen seit Jahresbeginn. Deren Änderungsnotwendigkeit steht seit dreieinhalb Jahren im Raum.