Die große Frage in der letzten Runde

Knapp zehn Monate ist es her, dass Armin Assinger zuletzt in der ORF-„Millionenshow“ die Millionenfrage gestellt hat. Am Montagabend (20.15 Uhr, ORF 2) ist es wieder so weit. Zum insgesamt 19. Mal hat damit ein Kandidat die letzte Hürde bei der Quizshow erreicht. Diesesmal sitzt am heißen Stuhl bei Moderator Armin Assinger der 27-jährige Medizinstudent Mathias Stockinger aus Niederösterreich.

Und das sagt die Statistik: Bei den 18 bisher gestellten Millionenfragen gab es sechs Mal ein Happy End für die Kandidaten.

Als Erster konnte Anton Sutterlüty aus Vorarlberg die 15. Frage richtig beantworten, er sicherte sich 2001 beim damals noch von Barbara Stöckl moderierten Format zehn Mio. Schilling. Assinger wiederum hörte fünf Mal eine richtige Antwort auf der höchsten Stufe, wobei es allesamt Frauen waren, die das Studio als Euromillionärinnen verließen. Zuletzt Heidi Gondek aus Wien im Jahr 2006.

Seit Heidi Gondeks Gewinn im September 2006 hat Assinger sechs Mal die Millionenfrage gestellt. Alle Kandidaten haben sich aber dafür entschieden, keine Antwort zu geben und das Studio mit dem sicheren Gewinn von 300.000 Euro zu verlassen.