ORF launcht News-App

Der ORF will natürlich auf allen Endgeräten und an allen Kommunikationskontakt-Punkten präsent sein. Apps und mobile Inhalte-Services spielen im zeitgemäßen Informationskonsum eine wichtige Rolle. Wrabetz will daher "mit Nutzungsverhalten mitwachsen" und geht davon aus, dass "mobile Nutzer in sozialen Medien unterwegs sind und ORF.at-News empfehlen und teilen".



Diese App ist für Intensiv-Nutzer des Nachrichten-Angebots. Neben der schnellen Verfügbarkeit der aktuellsten Informationsinhalte entstand die App auch unter der Prämisse, dass man einhändig durch das Nachrichten-Angebot durchkommt. Die Aufbereitung der Inhalte erfolgt adäquat der Screen-Grösse. Das betrifft auch die Werbe-Inhalte.



Der ORF.at News-App respektive allen verfügbaren Apps kommt in der Nutzung die Rolle als Zugang zu den digitalen Inhalten des öffentlich-rechtlichen Medienbetriebes zu. Wrabetz präferiert mittlerweile weniger als mehr Apps. Er sprach bei der heute in Wien erfolgten Vorstellung der App von einer diesbezüglichen Strategie-Änderung. "Wir haben entschieden uns auf ausgesuchte Themen zu fokussieren. Und auch darauf Inhalte an Content-Partner zu syndizieren", umschreibt Wrabetz die neue Strategie.



Er avisiert, dass der ORF im Herbst 2014 eine Sport-App folgen lassen wird. Die sich, wie Wrabetz bereitwillig erklärt, zur bevorstehenden Fussball-Weltmeisterschaft aus programmier-technischen Gründen nicht ausgegangen wäre. Obwohl es natürlich Fussball-Inhalte zu dem Turnier mobil geben wird.