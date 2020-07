ORF Enterprise engagiert Horetzky

Horetzky gehört in dieser Funktion dem Special Advertising-Teams der ORF Enterprise an. Seine Aufgaben bestehen als allen mit der Koordination der Vermarktungsaktivitäten zwischen ORF Enterprise und den ORF Radios inklusive Ö1, FM4 und Ö3 anfallenden Arbeiten.



Das Vermarktungsunternehmen signalisiert mit dieser Jobschaffung und Besetzung an den Markt, dass es die Kundenbetreuung spezialisiert und die Expertise seiner Beratungsteams optimiert.



Horetzkys vorhergehende Berufslaufbahn begann im ORF Landesstudio Salzburg und führten über den Euro-Info-Tour der Österreichischen Nationalbank zurück in den ORF.