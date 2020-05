ORF eins schickt Wirtschafts-Nanny

Eigenproduktionen für Dienstag Hauptabend

Derzeit sind sechs Episoden fixiert. Die ersten drei Ausgaben führen Reichard in ein Concept-Store in dem "Rundumbetreuung für die Frau" angeboten wird, zu einem Modellbauer und in das Modeschmuck-Atelier die "Perlenhexerei". Das Format wird ab Anfang Februar jeden Dienstag um 22.00 Uhr ausgestrahlt. Es ist ein weiterer Bestandteil der Programm-Strategie den Dienstag-Hauptabend von ORF eins komplett mit österreichischen Eigenproduktionen zu bespielen.