ORF darf Werbung auf der TVthek zeigen

"Wir sind nicht zu 100 Prozent glücklich", sagt die Geschäftsführerin des Verbandes Österreichischer Privatsender (VÖP) zu dem Bescheid der KommAustria. "Wir glauben, dass nur ein Totalverbot sinnvoll für den Markt gewesen wäre", erklärte sie dem KURIER in einer ersten Stellungnahme am Montag. Drumm begrüßte jedoch ausdrücklich die Einschränkungen für den ORF. Die Privatsender waren mit ihrer Kritik an den ORF-Plänen, Werbung in die TVthek zu bringen, allein auf weiter Flur gestanden. Von einem Untergang der Anliegen für die Privaten will Drumm dennoch nicht sprechen.