ORF: Baustelle Programm

at // Sparen müssen und unerfahren sein, kann zu einem veritablen Durcheinander führen. So findet der ORF für das mit allem PR-Pomp angekündigte Format "tschuschen:power" einstweilen keinen Platz im Programm. Die fünfteilige Serie über Jugendliche mit Migrationshintergrund wird nach der Nationalratswahl mit dem Hinweis auf die lange Bank geschoben, das keine Erfahrungswerte zur Verfügung stünden und nicht unüberlegt ein Versuchsballon gestartet werden soll. Dafür würde der Platz von "Die 4 da" frei. Die Satireserie wird mangels Geld und inakzeptabler Quote eingestellt.