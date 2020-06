ORF: Baupolizei war gegen Küniglberg

Im Vorfeld der Stiftungsratssitzung am Donnerstag wird die Auseinandersetzung um den künftigen ORF-Standort um eine Komponente reicher. Zuletzt standen die Zeichen auf Erhaltung und Sanierung der Standorte Küniglberg und Argentinierstraße. Vor allem (aber nicht nur) aus bürgerlichen Kreisen kommt Widerstand gegen einen Umzug nach St. Marx.

Dem KURIER liegt nun allerdings ein Gutachten des Architekturbüros Müller-Hartburg + Schwaighofer vor, das die anstehende Sanierung des Küniglbergs mehr als kritisch betrachtet.

Die Expertise wurde im Auftrag des ORF anlässlich des Feststellungsverfahrens des Denkmalschutzes 2010 erarbeitet. In der mehrere Kilo schweren Studie ist die Rede von Baumängeln, die bereits in den 1970er-Jahren bekannt gewesen seien.

"Im Zentrum der Diskussion sollte die Frage stehen, ob eine derartig teure – aus Sicht der Sicherheit technisch aber notwendige – Sanierung auf Kosten der Steuerzahler vertretbar ist," sagt Architekt Thomas Müller-Hartburg. Sein Gutachten stellt den baulichen Zustand des Roland-Rainer-Baus geradezu beängstigend dar. "Bei einigen Parapetträgern (= Wandstück zwischen Fußboden und Fensterunterkante, Anm.) sowie Wandelementen sind Rissbildungen festzustellen (...)," heißt es darin. Der ORF als Bauherr sei mit diesen Schäden von Anfang an konfrontiert gewesen, die Baubehörde habe gar den Bau 1973 eingestellt, da "Baumängel an den Fertigteilen vermutet" wurden.

Der ORF habe gegen den Bescheid der Behörde jedoch mehrmals berufen. In Folge wurde das Problem so gelöst, dass die baupolizeiliche Freigabe abschnittsweise eingeholt und so der Bau nicht weiter beeinsprucht wurde. Die Rissproblematik blieb: Bereits ein Gutachten von 1978 wies auf die notwendige Sanierung hin. Die aktuelle Studie spricht von "dringendem Sanierungsbedarf mit außerordentlichem Kostenaufwand".