ORF: Aufwind für das alte Haus

Die Sitzung des ORF-Stiftungsrates am Donnerstag fand zum vorläufig letzten Mal im sechsten Stock des ORF-Zentrums am Wiener Küniglberg statt: 60er-Jahre-Charme und Blick über Wien. Das Gebäude, vor Jahrzehnten unter fragwürdigen Bedingungen errichtet und demnächst zwecks Sanierung geräumt, ist schon lange Streitthema. Soll es erhalten oder aufgegeben werden? Die Debatte verfing sich immer wieder im politischen Hickhack. Eine Weile sah alles nach einer Entscheidung im Juni 2012 aus – und wurde dann doch in den Herbst verschoben.

Ob der 13. September 2012 als jener Tag in die Geschichtsbücher eingehen wird, an dem die leidige Standortdiskussion einem konstruktiven Ende zugeführt wurde, ist wieder einmal Interpretationssache. Franz Medwenitsch, ÖVP-"Freundeskreis"-Leiter, stellte nach der Sitzung am Donnerstag fest: "Kein Neubau in St. Marx."

Ein Satz, der ORF-General Alexander Wrabetz so nicht über die Lippen kommt. Es seien noch viele Fragen zu klären, zum Beispiel, ob im Vorfeld getroffene Zugeständnisse des Denkmalamts eingehalten werden. Offiziell befindet sich der ORF nun aber auf Konsolidierungskurs – eine Konzentration der ORF-Standorte am Küniglberg wird angestrebt, der deutsche Bauingenieur Bert Müller erstellt bis Ende 2013 ein Raum- und Funktionskonzept. Die Planung erfolgt vorerst Standort-neutral. In einer zweiten Phase wird es einen Architektenwettbewerb geben. Fix vorgesehen ist ein gemeinsamer Newsroom für alle ORF-Medien.