Optimismus sinkt, Pessimismus begrenzt

at // "Wir sehen zwar deutlich, dass der Optimismus der österreichischen Werbe- und Kommunikationswirtschaft sinkt. Der Pessimismus hält sich jedoch in Grenzen", bringt Peter Drössler, Obmann des Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Österreich, die Ergebnisse des Werbe-Optimismus-Index zusammen. Die Stimmung in den Agenturen ist noch besser als unter den werbungtreibenden Auftraggebern. Während im Juli dieses Jahres noch 63,6 Prozent der Branche vor Optimismus sprühten, klassifizieren mittlerweile nur mehr 37,1 Prozent der für die Indizierung Befragten die Stimmung in der Branche als "sehr beziehungsweise eher optimistisch". atmedia.at zum Index-Download