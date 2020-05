OptimaMed-Etat für ikp Wien

OptimaMed, Betreiber von Rehabilitationszentren in Österreich und ein Unternehmen der SeneCura-Gruppe, überträgt Kommunikationsaufgaben an die PR-Agentur ikp Wien. Hintergrund dieser Auftragsvergabe ist die von SeneCura angestrebte Trennung von Gesundheits- und Pflegebereich. Der Gesundheitsbereich wird unter OptimaMed geführt und soll unter diesem Namen in der öffentlichen Wahrnehmung verankert werden. Und Markenstatus bekommen.

Die diesbezüglichen Aufgaben hat die Agentur übernomommen. Sie wurde, laut Susanne Hudelist, Mitglied der Geschäftsführung von ikp Wien, mit "sämtlichen Kommunikations- und Marketingagenden" von OptimaMed betraut. Das Arbeitsspektrum der Agentur reicht von Beratung über Corporate Identity-, Corporate Deisgn-Entwicklung, Textierung von Optimamed.at bis hin zur Drucksorten-Gestaltung, der Event-Betreuung und der Medienarbeit.