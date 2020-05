Online-Shopper präferieren Amazon

Insgesamt - berechnete das EHI Retail Institute in Köln gemeinsam mit statista - konnten die "250 umsatzstärksten Onlineshops" in Österreich das gesamte Umsatz-Volumen um 19 Prozent von 2,1 Milliarden im Jahr 2011 auf 20,5 Milliarden Euro im Jahr 2012 steigern. Auf die in den beiden Grafiken ausgewiesenen Shops entfällt ein Umsatz-Anteil an dem genannten Gesamtumsatz von 30,7 Prozent.



Konsumenten in Österreich bevorzugen "Generalisten". Auf den Online-Lebensmittel-Verkauf entfallen in Österreich 2,2 Prozent des Gesamtumsatzes. Im Nachbarmarkt Schweiz beläuft sich dieser Anteil hingegen auf 8,2 Prozent.