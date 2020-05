Online-Männer-Magazin Vangardist expandiert

„Wir starten noch heuer in Deutschland und den USA mit eigenen Vangardist-Niederlassungen“, erklärt Wiehl in einer Aussendung. Mit dem zusätzlichen Kapital wird sowohl die technische Weiterentwicklung der Online-Plattform finanziert als auch der Markteintritt in Deutschland und die dazu notwendigen Marketingmaßnahmen sowie die Infrastruktur in New York angeschafft. In einem zweiten Schritt sollen 2015 aus eigener Kraft weitere Märkte in Asien und Lateinamerika erobert werden.

„Wir können real-time investieren, sobald wir mit einem Projekt in die Umsetzungsphase gehen“, erklärt Thomas Polak, der Ende 2013 ein Drittel der Unternehmensanteile an der Vangardist Media GmbH von den Gründern Wiehl und Carlos Andres Gomez übernommen hat. Der österreichische Investmentbanker und Unternehmer hält überdies unter anderem maßgebliche Beteiligungen am Lifestyle-Lable gooix, an I2NEW, an Radio Superfly, Sugerman, an Mira Investments, an der Trummer Holding in den USA sowie dem Sicherheitsspezialisten CRESCO.



Für die geplante internationale Expansion müssen auch die Personalressourcen kräftig aufgestockt werden. Bis Ende 2014 wird das Redaktionsteam in erster Linie durch Neuzugänge in Berlin und New York verdoppelt.



Vangardist wurde 2009 gegründet. Das Online-Männer-Lifestyle-Magazin erscheint monatlich als E-Paper und APP. Der redaktionelle Schwerpunkt der Berichterstattung liegt auf Gesellschaftspolitik, Mode, Reise, Kunst und Kultur. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben schuldenfrei und konnte die bisherigen Expansionsschritte aus dem Cash Flow finanzieren.