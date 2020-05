OMV- und EconGas-Aufrag für FuchsundFreude

FuchsundFreude oblag die Full-Service-Verantwortung für den Messe-Auftritt der Unternehmen. Dazu gehörten neben der Messestand-Kreation auch die, mit dem interaktiven Besucher-Desks in Zusammenhang stehenden Inhaltspräsentationen, der Transport des Standes, des Auf- und Abbau, Catering, Technik, etc.



Die Messepräsenz von OMV und EconGas wurden als Newsroom inszeniert und zeigte die Welt in Satellitenbilder zu Tages- und Nachtzeiten. Damit sollte untermauert werden, dass das Erdgas-Geschäft eine tägliches, ohne Pause stattfindendes Geschäft ist.



