Omnes positioniert Peterquelle

In der Kommunikationsstrategie fokussierten sich Auftraggeber und Agentur auf Konsumenten-Interaktionskommunikation in sozialen Medien. Zentrale Rolle spielt hier der auf YouTube veröffentlichte Spot Peterquelle goes Spielberg in dem die Peterquelle-Familie , eine Reflexion des Produktportfolios, auftritt und virale Marken-Energie erzeugen soll.