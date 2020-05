Ohne Herumzureden

at // Wolfgang Ainberger, Dramaturg und Drehbuchautor, diagnostiziert: "Der ORF befindet sich in einem Todeskampf. Ob Braindead oder Wachstrauma ist egal, da alle Diagnosen zutreffen." Damit will er die Aufmerksamkeit auf die in diesen Todeskampf mitgerissene heimische Filmwirtschaft lenken. Dass diese von dem "übergewichtigen Koloss erdrückt wird, davon spricht keiner" schreibt Ainberger. Die angekündigten 20 Millionen Euro Förderung für das Österreichische Filminstitut reduzieren sich für Ainbeger auf ein Placebo. Er fordert nichts weniger als die Köpfe der gesamten ORF-Geschäftsführung einiger Ressortverantwortlicher. Der Standard, Seite 34