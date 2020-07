ÖWA Plus und neue Online-Reichweiten-Verhältnisse

Einen oder zwei Seitenblicke lohnen sich auf die Reichweiten-Entwicklung im Vergleich zur vierten Erhebungswelle 2012. In diesem Bezugsraum zeigt sich wie Willhaben.at, DerStandard.at, Heute.at, Kurier.at, Gofeminin.at als Einzelangebote und die Dachangebote Heute.at, Kurier Online oder DerStandard.at entwickelten. Und zwar zum Teil deutlich über dem Entwicklungsdurchschnitt des Marktes.



Die ÖWA Plus repräsentiert in ihrer jetzigen Erfassungsform 91,7 Prozent der österreichischen Internet-Nutzer ab 14 Jahren. Zunehmend interessant wird die Verteilung von Reichweiten aus stationären und mobilen Internet-Nutzung der analysierten Angebote. In der vierten Welle der Studie beliefen sich die Überschneidungen auf Monatsebene auf 35,3 und auf Wochenebene bei 22,4 Prozent zwischen stationärer und mobiler Nutzung. Die Tablet-Nutzung ist hier der stationären Internet-Nutzung zugeordnet. Apps werden aus methodischen Gründen nicht in der ÖWA Plus berücksichtigt.



Neuzugänge und erstmals in dieser Welle ausgewiesene Angebote sind Bundesliga.at, Falstaff, Jobwohnen.at, FitundGesund.at sowie styria digital one und G+J Parenting Media