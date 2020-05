ÖWA Plus-Reichweiten zum 4. Quartal 2012

In der Dachangebote-Ausweisung liegt wie gewohnt das ORF.at Network mit 45,6 Prozent Nettoreichweite in Front vor Herold.at Network, GMX Österreich Gesamt und dem oe24-Netzwerk. Bis auf GMX konnte die anderen drei genannten Networks deutliche Reichweitensteigerungen gegenüber dem Vergleichsquartal 2011 erzielen.



Generel zieht sich der Reichweiten-Zuwachs wie ein roter Faden durch die jüngste ÖWA Plus-Ausweisung. Das zeigen auch die Reichweiten-Veränderungen unter den Vermarktungsgemeinschaften, die ebenfalls wie gewohnt von adworx angeführt werden. Den prozentuell grössten Sprung in diesem ÖWA Plus-Segment machte Goldbach Audience mit einem Reichweiten-Zuwachs von 13,6 Prozent.

Einzelangebote - Nettoreichweiten (Unique User, Prozent und Vgl. zu Q4 2011)

Herold.at - 1.798.735 Unique User - 30,7 Prozent - 34,1 Prozent Q4-11 GMX .at - 1.721.366 - 29,4 - 31,2 % willhaben.at - 1.677.590 - 28,7 - 23,6 % derStandard.at - 1.369.298 - 23,4 - 19,7 % Krone.at - 1.248.742 - 21,3 - 19,9 % KleineZeitung.at - 962.965 - 16,5 - 13,6 % diepresse.com - 847.204 - 14,5 - 12,0 % Kurier.at - 789.110 - 13,5 - 13,2 % News.at - 591.300 - 10,1** Tupalo.com - 571.663 - 9,8 - 9,0 % nachrichten.at - 499.544 - 8,5 - 5,7 % MyVideo .at - 494.989 - 8,5 - 9,0 % ÖAMTC .at - 486.742 - 8,3 - 8,3 % ichkoche.at - 470.239 - 8,0 - 5,8 % heute.at - 452.182 - 7,7 - 4,9** % AutoScout24.at - 408.860 - 7,0 - 7,0 % gofeminin.at - 401.972 - 6,8 - 7,2* % docfinder.at - 401.845 - 6,9**% Wetter.com - 373.520 - 6,4 - 6,7 % Szene1.at - 364.625 - 6,2 - 6,7 % Salzburg .com - 363.399 - 6,2 - 4,6 % Vienna .at - 358.278 - 6,1 - 5,2 % gutekueche.at - 352.804 - 6,0 - 3,8 % NetDoktor.at - 352.557 - 6,0 - 5,2 % help.gv.at - 350.873- 6,0 - 5,2* % Xing.com - 341.627 - 5,8 - 2,8 % tt.com - 338.448 - 5,8 - 4,5 % Vorarlberg Online - 335.577 - 5,7 - 5,6 % bazar.at - 308.825- 5,3 - 5,1 % sms.at - 263.503 - 4,5 - 6,0 % doodle.com - 248.545 - 4,3 - 3,8** % Puls4 .com - 243.210 - 4,2 - 5,8 % kronehit.at - 223.230 - 3,8 - 3,2 % Landwirt.com - 222.843 - 3,8 - 3,7 % Wirtschaftsblatt.at - 206.657 - 3,5 - 3,5 % ATV .at - 193.042 - 3,3 - 3,9 % ProSieben .at - 191.483 - 3,3 - 2,7 % TVheute.at - 177.367 - 3,0 - 2,8 % Futurzone.at - 174.772 - 3,0 - 1,6 % tele.at - 168.642 - 2,9 - 2,5 % Fanreport.com - 159.119 - 2,7 - 2,3* % TV-Media.at - 158.084 - 2,7* servustv.com - 153.753 - 2,6 - 1,1* % Format.at - 149.477 - 2,6**% car4you.at - 145.045 - 2,5 - 2,9 % 1000ps.at - 141.302 - 2,4 - 2,3 % Viennaairport.com - 140.747 - 2,4 - 2,4 % Woman.at - 133.856 - 2,3*% Film.at - 122.905 - 2,1*% Salzburg24.at - 115.012 - 2,0 - 1,5 % netlog.com - 97.551 - 1,7 - 3,7 % typischich.at - 96.739 - 1,7 - 1,1**% Events.at - 94.352 - 1,6*% sport10.at - 91.726 - 1,6 - 1,0**% Profil.at - 86.953 - 1,5*% autoplenum.at - 86.026 - 1,5 - 1,6 % issgesund.at - 85.548 - 1,5 - 1,3**% quax.at - 83.263 - 1,4 - 1,0 % Friendscout24.at - 73.180 - 1,3 - 1,2 % Mamilade.at - 57.859 - 1,0 - 1,5 % Regionalliga.at - 45.231 - 0,8 - 1,0**% Love.at - 41.399 - 0,7 - 0,7 % Motorline.cc - 27.202 - 0,5 - 0,5 % Seitenblicke.at - 27.036 - 0,5 - 0,8 % Autonet.at - 23.053 - 0,4 - 0,6 % Uncut.at - 19.231 - 0,3 - 0,4 % Gillout.com - 17.054 - 0,3 - 0,2**% Elektrojournal.at - 13.296 - 0,2 - 0,2 % audi4ever.com - 12.435 - 0,2 - 0,2**% blauweisslinz.at - 8.386 0,1 - 0,2**% SexyParty.at - 3.533 - 0,1 - 0,2 %

Quelle: ÖWA - ÖWA Plus 4. Quartal 2012 zu 4. Quartal 2011 - durchschnittlicher Monat; nicht mehr geführt werden: ViaMichelin.at - die mit * gekennzeichneten Angebote sind Neueinsteiger; die mit ** gezeichneten Angebote-Reichweiten verfügen nur über eine ÖWA Plus-Reichweite aus dem zweiten Quartal 2012

Dachangebote - Nettoreichweiten (Unique User, Prozent und Vgl. zu Q4 2011)

ORF.at Network - 2.718.169 UU - 45,6 - 44,2 Prozent Herold.at Network - 2.275.208 - 38,9 - 36,5 % GMX Österreich Gesamt - 1.941.549 - 33,2 - 35,4 % oe24-Netzwerk - 1.527.491 - 26,1 - 23,4 % SevenOne Interactive Network - 1.505.677 - 25,7 - 26,6 % derStandard.at Network - 1.400.666 - 23,9 - 20,0 % Microsoft Advertising Netzwerk - 1.315.941 - 22,5 - 27,5 % Kurier Online-Medien - 1.021.863 - 17,5- 14,2 % news networld Dachangebot - 994.847 - 17,0 - 13,1 % Kleine Zeitung Online-Gruppe - 977.379 - 16,7 - 13,9 % IP Österreich Gesamt - 864.592 - 14,8*% austria .com Portale - 743.229 - 12,7 - 12,8 % Regionalmedien Austria Digital - 638.673 - 10,9 - 6,6 % ÖAMTC Online Network - 517.313 - 8,8 - 8,6 % OÖNachrichten Online Netzwerk - 499.571 - 8,5 - 6,3 % Heute.at Network - 480.495 - 8,2 - 5,6**% Cineplexx Gruppe - 478.382 - 8,2 - 6,5 % Laola1 Netzwerk - 434.691 - 7,4 - 6,5 % Salzburger Nachrichten - Online Netzwerk - 387.351 - 6,6 - 5,1 % NetDoktor.at Group - 378.720 - 6,5 - 5,7 % Moserholding Tirol Netzwerk - 339.657 - 5,8 - 4,5 % sms.at Netzwerk - 312.120 - 5,3 - 7,0 % Immobilien.Net Netzwerk - 209.616 - 3,6 - 3,8 % Wiener Zeitung Gruppe - 200.546 - 3,4 - 2,9 % ATV Network - 199.224 - 3,4 - 2,8**% wetter.tv Netzwerk - 184.137 - 3,2 - 2,4 % Wohnnet.at Network - 177.987 - 3,0 - 3,6 % compnet.at Gesamtangebot - 170.588 - 2,9 - 2,3 % finanzen.at/.net Gesamtangebot - 166.279 - 2,8*% NÖN-Gruppe - 139.844 - 2,4 - 2,2 % mamma media Sportnetwork - 129.120 - 2,2 - 2,8 % Falter.at Gesamtangebot - 111.679 - 1,9 - 2,2 % Börse Express be24 Finance Network - 91.575 - 1,6 - 1,8 % Be Viacom Youth- and Entertainment Network - 78.446 - 1,3 - 1,4** % Gameswelt.at Network - 65.940 - 1,1 - 1,1 % Austrian Soccer Network - 56.536 - 1,0 - 1,0**% Wirtschaftsverlag - 41.175 - 0,7 - 0,7 % Monopol Medien - 14.152 - 0,2 - 0,3 %

Quelle: ÖWA - ÖWA Plus 4. Quartal 2012 zu 4. Quartal 2011; durchschnittlicher Monat: * Neueinsteiger; ** Reichweite aus dem zweiten Quartal 2012

Vermarktungsgemeinschaften - Nettoreichweiten (Unique User, Prozent und Vgl. zu Q4 2011)