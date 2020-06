ÖVP schickt Herbert Fechter in Stiftungsrat

Die Regierungsliste der ORF-Stiftungsräte ist am Dienstagnachmittag zwischen SPÖ und ÖVP akkordiert worden. Die Namen werden am Mittwoch per Ministerrat offiziell beschlossen, der KURIER hat die Nominierten schon vorab erfahren. Prominenteste Überraschung: Künstlermanager Herbert Fechter zieht auf Vorschlag der ÖVP in das oberste ORF-Gremium ein. Neu ist auch Universitäts-Professorin Karin Gutierrez-Lobos, die auf Vorschlag der SPÖ in den Stiftungsrat gehen soll.

Kirchenvertreter Franz Küberl wird wie angekündigt ebenfalls mit einem Regierungsticket in das Gremium zurückkehren, er gilt als unabhängig. Alexander Hartig wird nicht mehr nominiert. Ebensowenig wie Arbeiterkämmerer und Faymann-Vertrauter Werner Muhm.



Stiftungsräte entsendet durch die Bundesregierung:

Andrea Brem (SPÖ-"Freundeskreis")

Rudolf Ertl (SPÖ-"Freundeskreis")

Herbert Fechter (ÖVP-"Freundeskreis")

Karin Gutierrez-Lobos (SPÖ-"Freundeskreis")

Herwig Hösele (ÖVP-"Freundeskreis")

Franz Küberl (unabhängig)

Franz Medwenitsch (ÖVP-"Freundeskreis")

Rainer Rösslhuber (ÖVP-"Freundeskreis")

Andrea Schellner(SPÖ-"Freundeskreis")



Stiftungsräte entsendet durch Bundesregierung auf Vorschlag der im Parlament vertretenen Parteien:

SPÖ: Dietmar Hoscher

ÖVP: Thomas Zach

FPÖ: Norbert Steger

Die Grünen: Wilfried Embacher

NEOS: Hans Peter Haselsteiner

Team Stronach: Günter Leitold