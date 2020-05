Österreichs Wirtschaft wächst kaum mehr

Die Staatsschulden-Krise im Euro-Raum und die Rezession in den Märkten Großbritannien, Italien und Spanien sowie die Stagnation in Frankreich wirkt sich nun auch auf die Wirtschaftsleistung Österreichs aus. Schutz vor der Konjunktur-Verschlechterun in diesen Märkten bietet Deutschland. Der Nachbar-Markt setzt weiterhin positive Wachstumsimpulse.



Das entschleunigte und verlangsamte Wirtschaftswachstum betrifft, laut Wifo, nahezu alle Nachfrage-Kategorien des Marktes. Der Privatkonsum stagnierte im zweiten wie im ersten Quartal. Und auch der öffentliche Konsum verlangsamt und schwächte sich zur Jahresmitte hin ab.