Österreicher sind Schnellfinder

euTürkische Onliner sind die eifrigsten Nutzer von Suchmaschinen. 243 Anfragen pro Suchmaschinen-Nutzer wurden in dem Markt im Dezember 2012 gestellt. In Polen wurden in dem Monat 195 Anfragen pro Nutzer gestellt. Sie führen diese von comScore angestellte Listung der 15 intensivsten Suchmaschinen-Nutzernationen an. Österreich, Deutschland und der Schweiz liegen mit 117, 115 und 106 Suchanfragen in dieser Liste auf den Plätzen 13, 14 und 15. Das kann wiederum heißen, dass Suchmaschinen-Nutzer in der DACH-Region effektiver und schneller finden. Auf jeden Fall spiegelt diese Reihung auch Unterschiede in jeweiligen Onlinenutzungskulturen wider.