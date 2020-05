Österreicher lesen länger

Zehn Stunden Massenmedien täglich

Während die Österreicher am längsten das Internet nutzen, verbringen die Deutsch-Schweizer die meiste Zeit an den Radiogeräten und die Deutschen vor den TV-Schirmen. Dies geht aus der soeben veröffentlichen Studie "Das Buch im Medienportfolio" des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, des Hauptverbandes Österreichischen Buchhandels und des Schweizer Verlegerverbandes hervor. Für Bücher wird im gesamten deutschsprachigen Raum die wenigste Mediennutzungszeit aufgewendet. Die Österreicher lesen mit 32 Minuten täglich um fünf Minuten länger als die Deutschen und um sieben Minuten länger als die Schweizer. Und Österreicher lesen auch länger in ihren Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten. Der Printmedien-Konsum beansprucht zwischen drei bis fünf Minuten mehr Zeit als der unserer Nachbarn.