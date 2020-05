Österreich Werbung-Etat an Publicis

Die Entscheidung war aufgrund des Demner-Einspruchs in Schwebe und ist nun vom Bundesvergabe-Amt bestätigt worden. "Hier musste ein unterlegener Bieter letztlich akzeptieren, dass ein gutes Lösungskonzept nicht das beste Lösungskonzept ist", kommentiert Scheuch.



Publicis nimmt noch in diesem Herbst die Arbeit an der Werbelinie und Urlaub in Österreich auf.