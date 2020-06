Öffentliche Hand warb im ersten Quartal 2013 um 42 Millionen Euro

Knapp 42 Millionen Euro hat die öffentliche Hand im ersten Quartal 2013 für Werbeaufträge und -kooperationen in heimischen Medien ausgegeben. Das ist in Summe weniger als noch im vierten Quartal 2012, aber mehr als im dritten Quartal des Vorjahres. Am Samstag wurden gemäß dem Medientransparenzgesetz zum dritten Mal die Werbeausgaben öffentlicher Stellen ausgewiesen. Am meisten hatte zum wiederholten Mal die Stadt Wien ihren Bürgern mitzuteilen. Gemeinsam mit den gemeindeeigenen Unternehmen gab die Bundeshauptstadt 9,15 Millionen Euro für Werbung und Informationen in Medien aus.