ÖFB verlängert Vermarktungsmandat mit Infront

at, intUm vier Jahre verlängert der Österreichische Fussballbund (ÖFB) das laufende Vermarktungsmandat und die Koopertion mit Infront Sports & Media. In diesen Vertragszeitraum fallen die Qualifikationsrunden zur Europameisterschaft 2016 in Frankreich und zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland.