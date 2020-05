NYTimes.com vor grundlegendem Redesign

Der Prototyp der nächsten Portal-Seite wird derzeit von den Mitarbeitern des Medienkonzern einer kritischen, internen Prüfung und Nutzung unterzogen. Wobei es primär um die Neugestaltung der Artikel-Seiten geht. Die Öffentlichkeit außerhalb der New York Times will man später mit einer Auswahl dieser Adaptionen vorinformieren. Darüber hinaus erhalten Internet-Nutzer, die sich für das Redesign interessieren, nach erfolgter Bewerbung eine Einladung zu dem Closed-Beta-Test.



NYTimes.com soll in seiner künftigen Version noch opulenter digital sein und sowohl für den gebotenen Journalismus als auch für die platzierte Werbung ein adäquater Premium-Transporteur sein.



Als Charakteristika dieser Version nennt das Unternehmen "ein klareres, involvierenderes Design; eine effektivere, individualisierte Navigation für registrierte Nutzer; eindrucksvollere Werbe-Inszenierungen; verbesserte Content-Zugang-Services und weiter entwickelte Kommentar- und Sharing-Instrumente". Klar ist auch, dass das Newsportal in Responsive Design eingebettet ist, um die damit verbundenen Endgeräte-Darstellungsspektren kostenseitig auch in einem überschaubaren Rahmen zu realisieren.