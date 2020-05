Nokia launcht Musik+ in Österreich

Der Musik-Service ist wiederum Bestandteil der Nokia Musik-App und wird im Abonnement um 3,99 Euro vertrieben.



Das Unternehmen peilt hiermit ein Upselling unter den Nokia Musik-Nutzern an, denen das Audio-Service kostenlos zur Verfügung stellt. In der Preisgestaltung geht Nokia an eine Schwelle die deutlich unter den Abo-Preisen anderer Musik-Streaming-Angebote liegt.