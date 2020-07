NÖ Versicherung affichiert ihre Mitarbeiter

Die Niederösterreichische Versicherung platziert diesen Kampagnenteil im Werbestellen-Netzwerk der Epamedia. Kommunikationswirkung soll aus der lokalen Verteilung von 600 16-Bogen-Plakaten in Niederösterreich und Teilen Wiens, aus der Sujet-Inhalten, die Interaktion stimulieren, entstehen.



Die Außendienst-Mitarbeiter stellen mittels ihrer Kontaktdaten auf den Plakaten die Kommunikation in den Markt und zu ihren Kunden her.



Das Kreativkonzept stammt von Wien Nord.