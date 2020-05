Nikolaus und Leberkäs

Diesmal ist es eine "Nikolaus"-Mütze. Darauf prangt auch der Schriftzug des Lauda-Sponsors oerlikon. Hermes möchte damit auf die beginnende Packerltransport- und versendesaison erinnern. Die Kampagne läuft am 15. November an und endet am 6. Dezember. Media-Einsatz: Plakat und Point-of-Sale. Sarah Wiener beißt für Viva in einen " Wiener Burger". Beworben werden die Viva-Shops der OMV-Tankstellen und der von Wiener kreierte Bio-Leberkäse. Die Kampagen läuft im Radio und wird über Plakate sowie Point-of-Sale-Poster transportiert.