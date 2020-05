Next Audience löst newtention technologies ab

Darunter ist jenes Geschäftsfeld zu verstehen, in dem Daten aus digitalen Marketing-Aktivitäten, die im Zuge von Search-, Social Media-, Display- und Affiliate-Marketing-Kampagnen entstehen, in eigenen Plattformen oder Customer Relationship Management-Systemen von markenführenden Unternehmen fusioniert werden sollen. Ziel ist eine gemeinsame Datenbasis für Analysen und Entscheidungen, die in Kundenkommunikation fließen, zu realisieren.



Das Next Audience-System kennzeichnet sich durch, wie es heißt, "In-Memory-Datenbanktechnologien, persistente Cookie-Verfahren und einer skalierbaren Realtime-Targeting-Engine, die mehrere 100.000 Requests pro Sekunde verarbeiten kann".



Daraus lassen sich wiederum für digitales Marketing notwendige Nutzersegmente modellieren. Sie sind die Basis für Streuverlust-Optimierung in Kampagnen.



Next Audience peilt den europaweiten Vertrieb seines Data Management-Systems an. Matthias Schrader, CEO von SinnerSchrader, will "Next Audience zum führenden Targeting-Technologie-Partner für Advertiser in Europa" machen.



