New York Times steigert digitale Auflage

Die Ende September beendete, sechsmonatige Auflagen-Zählperiode in den USA, erbrachte für die New York Times ein 13-prozentiges Wachstum der digitalen Verbreitung über die beiden Verbreitungszyklen Montag bis Freitag und Sonntag hinweg. Das Medien-Unternehmen setzt von Montag bis Freitag 1.379.806 und am Sonntag 1.321.207 digitale Abonnements des gesamten Portfolios ab.

Der gesamte derzeit verbreite New York Times-Auflage beläuft sich auf 2.134.150 Stück von Montag bis Freitag und 2.502.367 am Sonntag. Beide Zahlen stehen ebenso für ein Auflagen-Wachstum von 12,4 Prozent (Montag bis Freitag) und 4,6 Prozent (Sonntag). Wenig Entspannung zeigt die Print-Auflagen-Entwicklung. 5,4 Prozent Rückgang der Wochen-Auflage und 3,5 Prozent Rückgang am Sonntag sind eine seit mehreren Auflagen-Zählperioden registrierte Entwicklung.