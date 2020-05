New York Times mit halber Million Digital-Abos

Arthur Sulzberger Jr., Chairman der New York Times Company, resümiert diese Entwicklung als Beleg dafür, dass den Abonnenten die journalistische Qualität der Gruppe die Bezahlung der Medien-Inhalte wert ist. Umgekehrt, so Sulzberger, versprechen wir weitere Investitionen in und die Entwicklung unseres Journalismus, unserer Medienprodukte und deren Qualität.



Die New York Times Media Group versucht künftig NYTimes.com-Kostenlos-Nutzer, nach Rezeption der zehn Inhalte, für die drei bestehenden Abo-Modelle zu gewinnen. Diese Nutzungsbeschränkung gilt auch für jene, die über Blogs, E-Mails und Social Media auf die Medien-Angebot der Gruppe kommen. Die Top-News-Bereiche der Apps bleiben weiterhin frei zugänglich. Abonnenten der beiden Print-Zeitungen haben, wie gewohnt, unbeschränkten Zugang zu allen digitalen Medienprodukten.