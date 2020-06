Neues von Ö3 und "House of Cards"

Das ORF-Radiosymphonieorchester (RSO) soll noch vor Weihnachten einen neuen Orchesterleiter bekommen. Rund 20 hochrangige Bewerbungen, darunter zahlreiche internationale Kandidaten, sind nach APA-Informationen im ORF eingelangt. Derzeit wird eine Shortlist der Bewerber ausgearbeitet, auf Basis dieses Vorschlags werden ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und Radiodirektor Karl Amon eine Entscheidung treffen. Ob es auch ein Hearing mit den interessantesten Bewerbern geben wird, ist noch offen. Die Suche nach einem neuen RSO-Leiter wurde erforderlich, nachdem der Ende Juli ausgelaufene Vertrag von Intendant Christian Scheib durch Radiodirektor Karl Amon nicht mehr verlängert worden war. Das RSO soll künftig stärker international positioniert werden

" House of Cards": Der Streamingdienst Netflix hat via Twitter den Starttermin der dritten Staffel der Erfolgsserie " House of Cards" bekannt gegeben. Frank Underwood ( Kevin Spacey), nunmehr US-Präsident, und First Lady Claire ( Robin Wright) setzen demnach ab 27. Februar 2015 in neuen Folgen zu weiteren Intrigen an. In Deutschland und Österreich läuft " House of Cards" zuerst im Bezahlsender Sky, der sich die Ausstrahlungsrechte an dem Politik-Drama sicherte. Die dritte Staffel ist zeitgleich zum US-Start auf Sky Go und Sky Online zu sehen.