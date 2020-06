"Neue Vorarlberger Tageszeitung" droht Einstellung

Welch drastische Auswirkungen die mögliche Änderung und Kürzung der Presseförderung für die " Neue Vorarlberger Tageszeitung" haben könnte, legte deren Geschäftsführer Markus Raith in einer offiziellen Stellungnahme dar. Gerade die künftige Koppelung der Förderung an 17 hauptberufliche Journalisten würde dazu führe, dass "unsere Zeitung aus betriebswirtschaftlichen Gründen eingestellt werden muss".

In dem dreiseitigen, an Kanzleramtsminister Josef Ostermayer ( SPÖ) gerichteten Schreiben wies Raith daraufhin, dass gerade angesichts der angespannten Situation der Branche und der Unterentwicklung der "Zeitungslandschaft in Österreich im Vergleich zu Nachbarländern" die Presseförderung weiterhin von zentraler Bedeutung sei. Bei der " Neue Vorarlberger Tageszeitung" würde das wirtschaftliche Ergebnis "ohne Presseförderung oder durch eine weitere Kürzung (...) sofort in die roten Zahlen kippen".