Neue ORF-Serie: "Zusammen supercool"

Wir haben einmal gedreht in einer alten Villa, da hab ich ein Telefonbuch aus dem Jahr 1979 gefunden - mein Geburtsjahr. Und da hab ich sofort meine Oma nachgeschlagen, in der Herrengasse hat sie gewohnt, und ihre Nummer in dem Telefonbuch gefunden. Das war ein schönes Erlebnis. Sie ist seit vielen Jahren tot, war aber meine absolute Lieblingsoma. Ich war immer total gern in. Es ist für mich nach wie vor, immer wenn ich hier her komme, ein Stückchen Heimat. Nach dem Studium und dem Burgtheater-Engagement habe ichfast fluchtartig verlassen. Mir war alles zu groß. Dasals Anfänger… da gibt’s ja diese Geschichte: Zwei Söhne, einer ging an, einer zu See, von beiden hat man nie wieder was gehört. Ich hab damals gesagt, ich muss erst mal wieder in die Realität und bin nachgegangen. Es war mir alles zu viel. Zu schön, überall diese wunderschönen Gebäude, es hat mich fast erschlagen. Nichts desto trotz komme ich immer wieder sehr gerne hier her.

Wäre das Burgtheater jetzt wieder eine Option?

Zirner: Ich war ja sogar mit Hartmann mit einem Stück hier. Ich hätte unter ihm auch herkommen können, aber ich habe mich anders entschieden. Ich finde es wichtig, dass man auch immer wieder einen Wechsel macht. Wenn man zu lange irgendwo bleibt, kommt man in so einen Trott. In München kennen mich nicht so viele, da habe ich wieder einen ganz anderen Ehrgeiz und Antrieb, mich nach oben zu arbeiten.

Ist das auch ein Grund dafür, dass Sie Theater und TV-Projekte abwechseln?

Zirner: Für mich ist das total wichtig. Bei mir ist es oft so, das, was man hat, will man gerade nicht. Wenn ich drehe, habe ich Lust, Theater zu spielen. Es ist beides für mich wichtig und ergänzt sich auch sehr gut.

Kommt eine zweite Staffel von „Die Detektive“?

Zirner: Wir haben beide Lust, das weiterzumachen, aber eine Entscheidung gibt es noch nicht.

Kaya: Ich hab vor Kurzem „Planet Ottakring“ gedreht, auch mit dem Michi zusammen, und der Großteil des Teams war auch an den „Detektiven“ beteiligt. Als ich die wiedersah, haben sie alle gefragt: Wird es eine zweite Staffel geben? Die haben auch große Lust darauf, dass es weitergeht. Es hat so viel Spaß gemacht. Es gäbe noch viel zu erzählen.