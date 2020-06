Neue Folgen: Jenke von Wilmsdorff hat Stress

Der Reporter, der für den Kölner Privatsender Selbstversuche praktiziert, startet heute (21.15 Uhr) mit einem neuen Vierteiler in der Reihe "Das Jenke Experiment". Die erste Folge ist dem Thema Stress gewidmet.

Eine Woche lang setzt sich von Wilmsdorff permanentem Druck aus: Laut RTL soll er gegen seine Überzeugung handeln und zum Beispiel einen Kioskbesitzer anpöbeln, für 24 Stunden muss er in die Rolle eines Alleinerziehenden schlüpfen und ein schreiendes Baby in Form einer Übungspuppe betreuen. In verschiedenen Jobs muss er kleinere und größere Aufgaben erfüllen, die ihn körperlich und psychisch zusetzen: Er arbeitet als Pizzabote, Möbelpacker und am Fließband. Dazu muss er sich auf eine Führerscheinprüfung vorbereiten. Außerdem wird er dauerndem Schlafmangel ausgesetzt.

Das Ergebnis: Betrug sein biologisches Alter laut EKG-Messung vor Beginn des Experiments 44 Jahre, schnellte es danach auf 56 Jahre hoch.