"I sog’s glei, i woar’s ned"

Muttertag“ war schon bei seiner Uraufführung bei der Diagonale in Salzburg vor 20 Jahren ein Publikumserfolg. Regisseur Harald Sicheritz, berichtete der KURIER damals, habe in seinem „grellen Kinoerstling mithilfe des ,Schlabaretts‘ das ganze Bestiarium einer Wienerischen Kleinfamilie samt unsäglicher Bekanntschaft versammelt und zum satirischen Säurebad mit watscheneinfacher Moral vergattert“. ORFeins wiederholt die Kult-Komödie heute aus aktuellem Anlass (22.45 Uhr).

Weitere Programmpunkte im Rahmen des ORF-Muttertags-Schwerpunkts: „Matinee“ zeigt morgen, Sonntag, um 9.05 Uhr ( ORF 2) das Porträt „Die Jahrhundertfrau: Elisabeth Heller“. Im Rahmen des dok.film (23.05 Uhr, ORF 2) wird gefragt „Darf ich noch lächeln? Frauen in der Armee“. Ein Dokumentarfilm über junge Frauen, die in der israelischen Armee ihren Dienst leisteten. Was sie hier erlebt haben, hat sie zutiefst geprägt und verändert. In eindringlichen Szenen und Interviews zeigt der Film, wie die tägliche, kriegerische Auseinandersetzung die Frauen auch Jahre später nicht loslässt.

In „Soldatinnen Gottes – Die Frauen der Hamas“ (00.05 Uhr, ORF 2) begleitet Regisseurin Suha Arraf vier Frauen der Hamas – alle Mütter, Schwestern oder Ehefrauen von Selbstmordattentätern – in ihrem Alltag: ein Einblick in die geschlossene Gesellschaft dieser Frauen.