Moser Holding-Ausstieg bei Life Radio

In Tirol spielt das Medien-Unternehmen, wie deren Vorstandsvorsitzender Hermann Petz erklärt, "alle Stückln". Deshalb bleibt die Beteiligung an Life Radio Tirol auch aufrecht. Außerhalb des "heiligen Landes Tirol" erfolgt die Konzentration auf Printmedien. Mit einer salomonischen Fussnote verbrämt: Sie erfolgt "nicht nur auf Zeitungen, sondern auch auf das, was aus ihnen noch alles werden könnte."



In Tirol selbst will das Unternehmen die Lufthoheit im Medienmarkt festigen und ausbauen. Untermauert wurde dieser Anspruch mit dem Einstieg und der Beteiligung an Radio U1. Die Moser Holding erwarb 20 Prozent des Radio-Unternehmens. Sinn dieser Beteiligung ist die synergetische Kopplung von Radio U1 mit Life Radio Tirol und die Crossmedia-Kombination mit den weiteren Medien des Unternehmens.