Morning-Show-Duell bei Antenne Steiermark

atMartin Moser begleitete seit zehn Jahren für Antenne Steiermark die steirischen Hörer in den Tag. Der aus Kärnten stammende Morning-Show-Moderator, der früher um Klagenfurt einen Bogen machte, kehrt in sein Heimatland zurück. Mosers Nachfolge wird mittels Duell bei Antenne Steiermark ermittelt. Jedoch nicht im Morgengrauen mit Sekundanten auf der Mur-Insel sondern on Air.